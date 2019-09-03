"Наглухо" закрытая граница: погранслужба Украины ткнула Лукашенко носом в его недочеты

Погранслужба Украины ткнула Лукашенко носом в его недочеты

После того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия, Госпогранслужба Украины выступила с официальным опровержением этой информации.

В украинской Госпогранслужбе напомнили, что в этом году на границе с Беларусью выявлено почти в 1,5 раза меньше единиц оружия (40 ед. с начала года), чем за аналогичный период предыдущего года. При этом 20 единиц оружия как раз-таки пытались завезти в Украину из Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко рассказал, почему продолжается война на ДонбассеПричем среди обнаруженного огнестрельного оружия была лишь 1 "огнестрел". Все остальное — это газовое, охотничье, холодное, пневматическое оружие и электрошокеры.

Бояться терактов неких "националистически настроенных" лиц Лукашенко также не советуют.

Пока что все пункты пропуска с Беларусью работают в штатном режиме, добавили пограничники.

Ранее в России забоялись чумы из Украины и отгородились. Причиной послужили сообщения в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в городе Авдеевка.