Граница на замке: в России забоялись чумы из Украины и отгородились

Украино-российская граница / Reuters

Сотрудники Роспотребнадзора усилили санитарно-карантинный контроль на границе России и Украины в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в городе Авдеевка.

Соответствующее сообщение опубликовал РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина укрепила границу с Россией новейшими и современными комплексами оборудования и контроля.