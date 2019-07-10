Армия России у границ: Генерал-разведчик оценил вероятность атаки на Украину

Армия России / MilitaryArms

Невзирая на тот факт, что по указанию из Кремля постоянно наращивается контингент российских войск в непосредственной близости от украинских границ, атаки или крупномасштабных провокаций во время досрочных выборов в Верховную Раду не будет.

Соответствующее мнение высказал бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж, в комментарии порталу Апостроф.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям. Но чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", – заявил он.

Кроме того, Маломуж полагает, что в кремлевской верхушке хорошо уяснили − по состоянию на сегодня украинская армия представляет серьезную силу. К тому же России стоит опасаться крайне жесткой реакции НАТО в случае масштабной атаки российских войск в Украину.