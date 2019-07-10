Ловушки Кремля: генерал-разведчик рассказал, как Зеленскому отвечать на ультиматумы Путина

Владимир Путин диктует Владимиру Зеленскому свою повестку / Крым.Реалии

Президент РФ Владимир Путин пытается диктовать президенту Владимиру Зеленскому свою повестку дня, выдвинув условия, необходимые для начала переговорного процесса, подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Путина, прежде всего, интересует отмена блокады ОРДЛО, а также определение статуса ныне оккупированных территорий Донбасса, считает он.

"Однако хитрость Кремля в том, что в процессе разблокирования Донбасса, если Украина на это пойдет, он попытается склонить Украину к принятию второго решения – автономию (или другой статус, предполагающий независимость от Киева) Донбасса, чтобы законодательно (конституционно) Украина согласилась на федеральный строй государства, что, естественно, будет предполагать фактический контроль России над ОРДЛО", - написал Маломуж в материале на Главреде.

По его словам, такая позиция является "форматом дипломатического оперативного наступления России".

Он убежден, что если Украины начнет разговоры о снятии блокады, то одновременно должны быть предусмотрены и механизмы, предусмотренные в рамках мирного урегулирования, в том числе взятия под контроль Украиной границы и всей ныне оккупированной территории.

Читайте такжеСнятие блокады с Донбасса: Зеленский выдвинул Путину встречное условие"Если же Украина будет действовать в одностороннем порядке, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы просто сделаем то, чего хочет Москва – снимем блокаду. При этом люди, фирмы, компании, органы управления – все это по-прежнему будет находиться под контролем боевиков и Москвы. Но именно этого и добивается Путин, когда сейчас оказывает давление на Зеленского", - предупредил Маломуж.Он также обратил внимание на то, что Путин пытается играть, якобы соглашаясь вернуть Украине моряков, но при условии, что Киев признает моряков виновным в нарушении российской границы, как постановил российский суд.

"Однако тут и содержится ловушка: ведь если Украина пойдет на это, то она, таким образом, признает, что моряки вторглись в территориальные воды России, то есть признает Крым российским. Фактически Москва заставляет нас юридически и на международном уровне признать это. Хотя ведь Международный суд принял решение, что моряки не виновны, и Россия обязана вернуть их в Украину, и есть соответствующее решение Совбеза ООН об аннексии Крыма. То есть Россия попыталась загнать Украину в юридическую и политическую ловушку", - уверен Маломуж.

Читайте такжеУ Лукашенко оценили идею Зеленского о саммите с Трампом и Путиным в МинскеОн также посоветовал украинским властям выработать комплекс мер, одной из которых может быть снятие блокады, однако Киев должен проявить инициативу, четко сформулировав, при каких условиях станет реальным снятие блокады: обеспечение мирного процесса, отведение войск, контроль над боевиками, чтобы, прежде всего, была снята огневая угроза, обмен пленными, формирование общей временной администрации.

"Вместе с тем, мы должны позаботиться о сохранении суверенитета Украины, соблюдении нашей правовой базы и обеспечении действительно надежных международных форматов контроля, которые были бы восприняты и Украиной, и Россией, и боевиками. Этот план должен быть сформирован командой президента Зеленского и прозвучать в ответ на условия и ультиматумы Путина", - резюмировал Маломуж.

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Напомним, ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным.