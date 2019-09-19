В РФ негодуют из-за заявления украинского дипломата о развале России

В Украине заговорили о развале России / Фокус

Бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что развал России должен стать целью для международного сообщества. Однако такая перспектива был негативно воспринята в Москве.

В авторской колонке под названием Единственный способ справиться с Россией, опубликованной на Цензор.нет, дипломат констатировал, что современная Россия не способна стать "нормальным цивилизованным государством".

Александрович спрогнозировал, что если РФ удастся сократить до существующих размеров ее европейской территории, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН, то ситуация изменится. По его убеждению, в случае такой перспективы Москва "имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями".

Впрочем, отметил дипломат, попытки договориться с Москвой непродуктивны, поскольку "противоречат установкам кремлевского режима", а военным путем в данной ситуации также успехов достичь маловероятно.

Александрович полагает, что международное сообщество должно сосредоточиться на масштабном санкционном давлении, ввести персональные санкции против высшего руководства России и обвалить цены на нефть.

На заявление экс-посла отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также"У Маши уже совсем кукуха улетела": Захарова всполошила сеть своим фото "киски""Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий. А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению её же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и "от Украины останутся несколько кусков". Механику "распада Украины" Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов", - написала она в Facebook.

По словам Захаровой, украинские дипломаты не делают работу над ошибками, а наступают на "любимые грабли".

Напомним, Захарова разнесла в пух и прах заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об украинском флаге над Владивостоком.