Кровавая стрельба в США: неизвестный открыл огонь на улице Вашингтона

На место происшествия прибыла служба скорой помощи и полиция / Фото fox5dc

В Соединенных Штатах Америки – очередной случай стрельбы. В Вашингтоне неизвестный открыл огонь прямо на улице.

Известно, что в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро - получили ранения, сообщает телеканал Fox 5. Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыла служба скорой помощи и полиция. Также вызвали сотрудников убойного отдела.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 — Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

Напомним, вечером 30 августа неизвестный устроил стрельбу на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) после футбольного матча между командами ЛеФлор и Вилльямсон. Полиция подтвердила, что в результате пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.