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Кровавая стрельба в США: неизвестный открыл огонь на улице Вашингтона

20 сентября 2019, 09:36

В результате инцидента погиб один человек, еще шестеро - получили ранения.

На место происшествия прибыла служба скорой помощи и полиция / Фото fox5dc

В Соединенных Штатах Америки – очередной случай стрельбы. В Вашингтоне неизвестный открыл огонь прямо на улице.

Известно, что в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро - получили ранения, сообщает телеканал Fox 5. Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыла служба скорой помощи и полиция. Также вызвали сотрудников убойного отдела.

  • Неизвестный стрелок открыл огонь на улице Вашингтона Фото fox5dc
  • Неизвестный стрелок открыл огонь на улице Вашингтона Фото fox5dc
  • Неизвестный стрелок открыл огонь на улице Вашингтона Фото fox5dc
  • Неизвестный стрелок открыл огонь на улице Вашингтона Фото twitter.com/chriscollison

Напомним, вечером 30 августа неизвестный устроил стрельбу на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) после футбольного матча между командами ЛеФлор и Вилльямсон.  Полиция подтвердила, что в результате пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет.

США стрельба Вашингтон новости США
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