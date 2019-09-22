Умер владелец гостиничного бизнеса Hilton

Баррон Хилтон скончался в США / Фото: globallookpress.com

В США 19 сентября ушел из жизни наследник гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон.

Как передает CNN, бизнесмен скончался по естественным причинам в своем доме в Лос-Анджелесе.

На протяжении 30 лет он занимал должность генерального директора Hilton Hotels Corporation. По данным Bloomberg Billionaires Index, чистая стоимость его компании оценивается в 1,25 миллиарда долларов.

Внучка Баррона известная светская львица Пэрис Хилтон выразила соболезнования и заявила, что он был замечательным человеком.

Читайте такжеВ США в 43 года умерла известная порнозвезда"Семья Хилтон оплакивает потерю замечательного человека", — сказал Стивен Хилтон, сын Баррона и председатель правления Фонда Хилтон.

Всего у Баррона Хилтона осталось восемь детей, 15 внуков и четверо правнуков.

Как известно, Уильям Баррон Хилтон - американский деловой магнат, филантроп и спортсмен. Он родился 23 октября 1927 года в Далласе американского штаха Техас. Сын и преемник отельера Конрада Хилтона, он являлся отставным председателем, президентом и главным исполнительным директором Hilton Hotels Corporation и почетным председателем Фонда Конрада Н. Хилтона.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Напомним, ранее в России скончался актер и второй режиссер фильма Здравствуйте, я ваша тетя! Юрий Прохоров.