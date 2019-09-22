"Поддерживаю Украину": Трамп требует от ЕС раскошелиться для Киева

Дональд Трамп / GettyImages

Германии, Франции и другим странам Европейского Союза следует выделять больше средств на поддержку Украины, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить гораздо больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?", - сказал он журналистам.

Американский лидер также подчеркнул, что по сравнению с США европейские страны выделяют для Украины очень мало средств.

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"И мне это совершенно не нравится", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.