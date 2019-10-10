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"Попытки саботировать": в Кремле выдвинули Украине новое условие

10 октября 2019, 19:17

Юрий Ушаков заявил, что встречу "нормандской четверки" можно обсуждать только после разведения сил.

Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин

В Кремле отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского по Донбассу. Так, у Путина заявили, что встречу "нормандской четверки" можно обсуждать только после разведения сил.

"Не достигнута еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже и Берлине в 15-16 годах – по разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом о нарушении прекращения режима огня не стала приступать к практическому разведению", – цитирует Обозреватель помощника президента РФ Юрия Ушакова.

При этом он выразил надежду на то, что "процесс сдвинется с мертвой точки". По его словам, перед обсуждением сроков проведения саммита нужно согласовать итоги возможных решений на высшем уровне.

"Без тщательной подготовки мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал. То есть саммит ради саммита не нужен, а нужны конкретные результаты по реализации Минских соглашений", – объяснил Ушаков.

Также он заявил, что Россия готова к встрече, но в зависимости от вышеупомянутых решений. Кроме того, у Путина крайне озабочены "попытками определенных украинских сил саботировать применение "формулы Штайнмайера".

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского относительно рассмотрения темы аннексированного Крыма в рамках "нормандского формата".

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