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В России брат Чубайса покинул студию с возгласом "Слава Украине!"

11 октября 2019, 18:54

Философ отказался слушать Игоря Гиркина.

Брат Чубайса крикнул "Слава Украине!" и ушел с прямого эфира / Фото: скриншот из видео

Старший брат главы Роснано Анатолия Чубайса, доктор философских наук, социолог Игорь Чубайс покинул во время прямого эфира студию радиостанции Комсомольская правда, выкрикнув лозунг "Слава Украине!"

"Брат гендира Роснано Игорь Чубайс крикнул "Слава Украине" и убежал из студии Радио КП", - сообщается на странице издания в Facebook.

В одной студии с Чубайсом быв бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин, известный как Стрелков, но он не успел ничего сказать до того, как философ закончил свое выступление и ушел. Чубайс первым взял слово, обвинил Россию развязывании войны в Украине и сказал, что уйдет, если Стрелков не признает свою вину за начало конфликта на Донбассе. Однако ответа Стрелкова он не дождался и со словами "Слава Украине!" покинул студию.

Радиоведущая констатировала, что ушедший продемонстрировал таким образом свое поражение.

Жаркие споры о Донбассе

Брат гендира "Роснано" Игорь Чубайс крикнул "Слава Украине" и убежал из студии Радио "КП"

Опубликовано Комсомольская правда Четверг, 10 октября 2019 г.

Напомним, ранее Игорь Чубайс рассказал о популярности президента Владимира Путина, поговорил о пропаганде и пояснил, почему Украина проигрывает информационную войну.

Стрелков Игорь Чубайс Игорь Гиркин новости России новости Украины и мира
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