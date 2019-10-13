"Незаметно подкрался ужас": Лия Ахеджакова высказалась о войне России против Украины

Война РФ против Украины незаметно подкрался, поделилась Лия Ахеджакова / Скриншот

Российская актриса Лия Ахеджакова сказала, что война Российской Федерации против Украины - этот ужас - подкрался незаметно.

Российско-грузинская война тоже незаметно подкралась, рассказала Ахеджакова в интервью Обозревателю.

Собеседница считает, что политика нынешней власти РФ не может стать более миролюбивой.

"Незаметно подкрался этот ужас (война России против Украины - Ред.), который в ненормативной лексике имеет адекватное название о том, что незаметно подкрадывается…", - заявила артистка.

Ахеджакова добавила, что в РФ опорой власти и защитой от людей стала огромная армия силовиков, и они сейчас вершат судьбы.

Ранее Лия Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России из-за выборов в Московскую гордуму, на которые не допустили представителей оппозиции. Актриса заявила, что в стране молодежь перестала молчать.