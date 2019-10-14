"Чуть не загорелся экран": пожарные из Австралии покорили украинок

Австралийские пожарные / australianfirefighterscalendar

Австралийские пожарные выпустили ежегодный календарь Аustralian Firefighters Calendar, чем взбудоражили Сеть. В этот раз горячие парни решили поддержать небольшие благотворительные организации, занимающиеся спасением диких животных в Австралии.

Так, пожарные традиционно снялись в полуобнаженном виде, но в этот раз их окружали различные животные, среди которых котики, кролики, козлики, коала, кенгуру и другие.

"Мы почувствовали, что важно помогать небольшим благотворительным организациям, о которых общественность никогда не слышала. Они неустанно работают в своем регионе, что имеет огромное значение для жизни людей", - цитирует ELLE директора Australian Firefighters Calendar Дэвида Роджерса.

Стоит отметить, что первый календарь австралийских пожарных вышел 27 лет назад. Своими "огненными" фотосессиями пожарные из армии, авиации, городских, сельских и корпоративных служб популяризируют благотворительность и вдохновляют других людей заниматься спортом. При этом все вырученные от продажи календарей деньги перечисляются в благотворительные фонды.

Судя по восторженным комментариям в социальной сети Facebook, украинкам тоже пришлись по вкусу такие пожарные. Некоторые пользовательницы соцсети даже предлагают выпустить такой календарь в Украине.

Напомним, что ранее телеведущая и модель Алла Костромичева опубликовала откровенное фото в расстегнутых джинсах топлес, засветив при этом аккуратную грудь.