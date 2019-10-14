Apple планирует выпустить дешевый iPhone

Apple выпустит дешевый iPhone / Reuters

В начале 2020 года корпорация Apple выпустит iPhone SE, который внешне будет напоминать iPhone 8, но по характеристикам будет близок к iPhone 11.

Как пишет MacRumors со ссылкой на слова известного аналитика Мин-Чи Ко, телефон будет иметь процессор A13, три гигабайта оперативной памяти и 64/128 гигабайт накопителя. У телефона не будет поддержки 3D Touch. Он выйдет в трех цветах: черный, белый и красный.

Продажи телефона начнутся в первой половине 2020 года. В минимальной версии его стоимость составит 400 долларов, что на 50 долларов меньше нынешней международной цены iPhone 8.

В Украине данная модель стоит сейчас около 19 тысяч гривен. По действующему курсу новый дешевый iPhone будет стоить чуть больше 10 тысяч гривен.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2015 году, его производство прекратилось после анонса Xs. Смартфон до сих пор поддерживается компанией и на данный момент для него доступна последняя версия iOS.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пользуется смартфоном компании Apple последней модели.