Зеленского подловили на пробежке в парке с iPhone последней модели в руках

Фейсбук В.Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется смартфоном компании Apple последней модели.

Об этом свидетельствует фото, сделанное в воскресенье, 13 октября, в одном из столичных парков во время пробежки главы государства.

При этом Зеленский, позируя для фото, был запечатлен в спортивной одежде, а в руках держал iPhone 11-го поколения.

"Наверное, единственный президент в мире, которого можно запросто встретить на утренней пробежке в парке столицы", - сказано в подписи к фото, которое опубликовано в Телеграм-канале Ivko Live.

/ Tелеграм-канал Ivko Live

Напомним, ранее Зеленский во время пресс-марафона не смог ответить на вопрос журналиста о стоимости продуктов питания в украинских магазинах.