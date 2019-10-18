В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа

Gaz-System S.A. опровергла информацию НАК Нафтогаз Украины

Польская газовая компания Gaz-System S.A. опровергла информацию НАК Нафтогаз Украины об увеличении объема импорта природного газа.

"Gaz-System сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет транспортировать из Польши в Украину такой объем газа", - говорится в сообщении на сайте Gaz-System.

Польская сторона обратила внимание на то, что текущее газовое соединение позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м/год и увеличение объема транзита газа до 6,6 млрд куб. м газа требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-System.

Читайте такжеНовое подорожание: Нафтогаз объявил о повышении цен на газ"Инвестиционное решение в этом отношении будет принято после соответствующего экономического анализа, подкрепленного договорными обязательствами между сторонами", - добавили в Gaz-System.

Отметим, что глава правления Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что компания завершила строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции Комарно, что позволит увеличить импорт газа из Польши до 6,6 млрд куб. м/год.

Напомним, ранее в Нафтогазе похвастались рекордными за 10 лет запасами газа.