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Не забудем: Эрдоган впервые ответил на скандал с письмом Трампа

19 октября 2019, 00:59

Президент Турции заверил, что Анкара "сделает то, что необходимо".

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Обнародованное письмо президента США Дональда Трампу его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану вызвало неоднозначную реакцию на международной арене. Спустя несколько дней после того, как разгорелся скандал, президент Турции впервые прокомментировал ситуацию.

По словам турецкого лидера, Анкара "сделает то, что необходимо" в отношении письма "когда придет время".

"Письмо президента Трампа, которое не шло рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ", - цитирует Эрдогана Associated Press.

При этом он заверил, что Турция это письмо не забудет.

"Конечно, мы не забыли это. Нам было бы неправильно забывать об этом", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в урну секретное письмо, полученное от американского лидера Дональда Трампа.

США Турция письмо Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
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