"Это наши друзья": в Московском театре отреагировали на протест в Грузии

В России протест грузинов считают незначительным событием / Фото: 1tv.ge

Официальный представитель театра У Никитских ворот Валентина Иванова назвала несущественным инцидент с проведением акции протеста около здания театра имени Месхишвили в Грузии, где участники протеста назвали россиян "оккупантами".

В комментарии Газете.Ru она заверила, зрители в зале поприветствовали актеров аплодисментами, поэтому протест был локальным.

По словам Ивановой, митинг жителей Кутаиси не имеет отношения к взаимоотношениям между театрами.

Представитель театра добавила, что протест проходил в тот момент, когда актеры уже зашли в здание театра, поэтому физически он их никак не затронул.

"Симпатии к Грузии испытывают, наверное, все граждане нашей страны, особенно советские люди, которые привыкли, что это наши друзья", — сказала она.

Иванова подчеркнула, что ситуацию с акцией протеста чрезмерно "раздули" СМИ.

Напомним, в Грузии в городе Кутаиси небезразличные граждане вышли на акцию протеста против гастролей московского театра У Никитских ворот.

Акция связана с тем, что 19 октября МИД Грузии выразил протест России в связи со строительством заградительных сооружений на границе с Южной Осетией. Тбилиси назвал это очередной преднамеренной провокацией Кремля.