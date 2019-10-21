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Огнем и мечом: в Чили вспыхнул "майдан" из-за одной гривны

21 октября 2019, 18:00

В результате действий протестующих власти пошли на попятный и отказались повышать цены.

Протесты в Чили привели к сожжению большого количества инфраструктуры, как частной, так и государственной / Reuters

В еще одной стране Латинской Америки – Чили - вспыхнули массовые протесты, а их масштаб позволил сравнивать начавшиеся уличные акции с теми, которые имели место в Венесуэле во время избирательной гонки между Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо.

И без того тлеющий протестный потенциал власти раздули сами: детонатором стало решение правительства о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. До этого в Чили и без того шли акции, вызванные нулевым налогообложением местных олигархов, но настоящий пожар, переросший в беспорядки и столкновения с полицией, вспыхнул после того, как стоимость проезда в метро выросла на 30-50 песо (с 800 до 830 песо в обычное время - это 4 цента или 1 гривна – и с 820 до 850 песо в часы максимальной загруженности подземки. Также на 10 песо была увеличена стоимость проезда в автобусах).

Бензина в огонь подлил и министр транспорта страны Глория Гессе, заявившая, что те, у кого нет денег на проезд в час пик, пусть или выезжают на работу раньше, а уезжают с нее позже. В столице Чили начались протестные акции, но еще мирные – в погромы же они переросли после того, как власти не придумали ничего лучше, чем заблокировать маршруты метрополитена и автобусов в центр города.

чили протесты
Протестующие сожгли полностью девять станций метро, еще 77 частично разрушили / Reuters

Чили в огне

Идея не допустить таким образом разрастания недовольства оказалась ошибочной - на следующее утро люди обнаружили, что у них отняли возможность добраться на работу в принципе, после чего количество участников увеличилось в несколько раз, а акции охватили сразу несколько крупных городов страны, включая Сантьяго и Вальпараисо. Кроме того, оставшиеся неуслышанными протестующие перешли к активным методам, начав решительно громить все, что попадалось под руку, прежде всего – по принципу "так не доставайся же ты никому" - муниципальный транспорт.

Было сожжено не только бесчисленное количество автобусов, но и несколько десятков супермаркетов, крупнейший в столице торговый центр, станции метро и даже небоскреб энергетической компании ENEL. Из 136-и станций метрополитна ущерб был нанесен 77-и, на 20 произошел пожар, а девять станций сгорели до тла. 20 тысяч домохозяйств остались без света.

чили новости
Автопарк Сантьяго в ходе уличных акций был уничтожен практически полностью

Несмотря на массовые задержания (в ходе действий силовиков в Вальпараисо были задержаны 352 человека, а в Сантьяго - 308 человек), столкновения демонстрантов с полицией не утихали. Поджоги, мародерство и беспорядки на выходных привели к гибели по меньшей мере семи человек. Всего во время протестов и столкновений погибли десять человек (трое из них умерли от отравления угарным газом во время мародерского рейда), травмы различной степени тяжести получили около пятиста человек, причем большая часть пострадавших - силовики.

Раскачивание лодки

18 октября власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения, однако заявили, что пересматривать тарифы на проезд в метро не будут. Также был введен комендантский час, большинство школ в столице было закрыто из-за проблемы безопасности работников и учеников, а президент страны Себастьян Пиньера выступил с обращением по телевизору, обвинив протестующих в "раскачивании лодки".

"Мы воюем против могущественного и неумолимого врага, который не уважает ничего и никого, и готов применять насилие без каких-либо ограничений, даже если это означает гибель людей, с единственной целью причинения как можно большего ущерба", — заявил Пиньера в воскресенье, 20 октября.

Отчасти глава государства был прав: несмотря на активные действия, на баррикадах не выдвигали из своего круга лидеров для переговоров, а также не озвучили свои требования к властям. Активным ядром протестов стали студенты, критиковавшие сложившееся в стране социальное неравенство и неравномерный доступ к здравоохранению и образованию.

чили протесты
Власти Чили протесты усмиряли с помощью силовиков, но в итоге пострадавших среди них оказалось больше, чем среди самих протестующих / Reuters

Итог

В понедельник, 21 октября, чилийское песо упало на 1,4% по отношению к доллару, а фондовая биржа IPSA открылась снижением на 2,7% на фоне акций. Ситуация усугублялась тем, что удар по экономике страны наносили даже те, кто не выходил на уличные акции: так, крупнейший медный рудник страны BHP Escondida (а Чили является первым производителем меди в мире) объявил о забастовке в знак поддержки требований протестующих. Кроме того, снизился поток туристов.

Министерство инфраструктуры страны оценило убытки в 750 млн долларов

После четырех дней протестов правительству пришлось услышать демонстрантов – и повышение цен на проезд в общественном транспорте было отменено.

  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters
  • Протесты в Чили Reuters

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