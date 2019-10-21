МИД Германии отказывается признавать Голодомор геноцидом - СМИ

Голодомор в Германии считают неоднозначным / ZN.UA

В Германии петиционной комитет Бундестага 21 октября на открытом заседании рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, и по инициативе МИД принял решение его отклонить.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на члена комитета, депутата от ХДС Арнольда Фаатца, парламентарии озвучили несколько причин, которые позволили им принять именно такое решение по Голодомору.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", - сказал Фаатц.

Читайте такжеВ МОН увеличат изучение истории Голодомора в школахПо словам парламентария, решение по Голодомору депутаты принимали с оглядкой на Россию, поскольку очевидно, что утвердительное решение однозначно не понравилось бы Кремлю.

"Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Тем более, многие государства уже высказались о том, как они смотрят на Голодомор, а именно что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес", - отметил он.

Депутат полагает, что в случае рассмотрения министерством петиции о Голодоморе, депутаты бундестага не найдут нужное количество голосов, чтобы ее ратифицировать.

По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора в Украине 1932-33гг геноцидом появилась в мае текущего года и собрала более 56 тысяч подписей – больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч.

Напомним, в Польше награду фестиваля Золотые Львы за фильм о Голодоморе в Украине получила режиссер Агнешка Холланд.