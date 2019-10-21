Эксперты назвали страны с самым богатым населением

Самой богатой страной остается Швейцария / ru.dreamstime.com

Население нашей планеты за июль 2018 – июнь 2019 года стало богаче на 2,6%, увеличив совокупный доход до 360 трлн долларов.

Как сообщается в ежегодном докладе Global Wealth Report банка Credit Suisse, во всем мире более половины взрослых людей владеют капиталом менее 10 тысяч долларов.

Подсчитано, что 1% взрослых являются миллионерами, которые в совокупности владеют 44% мирового богатства.

По данным исследователей, страны с богатством жителей свыше 100 тысяч долларов расположены в Северной Америке, Западной Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Уже не первый год рейтинг самых богатых государств возглавляет Швейцария с 564 тыс долларов на человека. За ней следует Гонконг (489 тыс долларов), а затем США (432 тыс долларов). В первой десятке также Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Канада, Дания, Великобритания и Нидерланды (с капиталом от 279 до 386 тысяч долларов на человека).

В данном рейтинге Украина расположена в группе стран с уровнем богатства от 5 до 25 тыс. долларов на одного взрослого жителя, если разделить совокупный доход государства на количество совершеннолетних граждан.

Напомним, народный депутат президентской партии Слуги народа Елена Шуляк не бедствует, поэтому пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel.