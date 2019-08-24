В США умер один из богатейших миллиардеров мира

Дэвид Кох умер от рака простаты в 79 лет / Фото: lickr.com gageskidmore

В США 23 августа скончался один из самых богатых людей мира Дэвид Кох.

Как сообщает NBCnews со ссылкой на старшего брата, 79-летний бизнесмен умер от рака простаты.

"С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моего брата Дэвида. Любой, кто работал с Дэвидом, наверняка прочувствовал его гигантскую индивидуальность и страсть к жизни", – сообщил Чарльз Кох.

Американский миллиардер и общественный деятель в 2018 году оставил управление делами Koch Industries по состоянию здоровья. Журнал Forbes оценивал состояние Коха в $42,4 млрд, он занимал 11 строчку в рейтинге самых богатых миллиардеров 2019 года. Всего состояние братьев Кох составляло $98,7 млрд.

Читайте такжеВ США умер известный актер Питер ФондаРодился Кох 11 мая 1940 года. После получения технологического образования работал в фирме отца Koch Industries. Компания занималась инвестициями в отрасли нефтепереработки, производством удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.

Республиканскую партию и инициативы республиканцев, активно участвовал в политической жизни США.

Братья Кох активно занимались благотворительностью, на которую потратили 1,5 миллиарда долларов. Они финансировали медицину, телевидение, высшее образование, экологические проблемы, реформу уголовного правосудия и искусство.

Напомним, в Британии в своем доме в Бристоле 16 августа ушел из жизни режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс.