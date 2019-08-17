Умер известный мультипликатор, создавший кролика Роджера

/ Фото: Richard Williams Productions / Scanpix / LETA

В Британии в своем доме в Бристоле 16 августа ушел из жизни режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на его семью, мультипликатор скончался в возрасте 86 лет.

Причину смерти легенды мультипликации близкие не уточняют.

Уильямс прославился, как художник анимационного фильма Кто подставил кролика Роджера. Он создал легендарных персонажей кролика Роджера и его супругу Джессику Рэббит.

Он трижды становился обладателем премии Оскар. Уильямс также работал над фильмами Возвращение Розовой пантеры и Розовая пантера наносит новый удар. Также мультипликатор написал практическую книгу под названием Набор для выживания аниматора.

Уильямс был женат четыре раза. У него осталось четверо детей.

Напомним, в США 16 августа на 80 году жизни ушел из жизни знаменитый американский актер Питер Фонда.