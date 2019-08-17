В США умер известный актер Питер Фонда

Фонда умер в 79 лет / Фото: Global Look Press

В США 16 августа на 80 году жизни ушел из жизни знаменитый американский актер Питер Фонда.

Как сообщает People, семья артиста подтвердила информацию о его кончине.

Фонда умер в своем доме в Лос-Анджелесе вследствие дыхательной недостаточности. Актер давно болел раком легких.

Фонда родился 23 февраля 1940 года в Нью-Йорке. Он является сыном актера Генри Фонды и братом Джейн Фонды. Известность пришла к нему после картины Дикие ангелы. Однако массовая популярность наступила поле роли в фильме 1969 года Беспечный ездок. Был женат на Сьюзен Брюер, с которой воспитал двух дочерей: одна из них - Бриджит Фонда - тоже стала киноактрисой.

Напомним, в РФ на 82-м году жизни умер легендарный советский музыкант и композитор-песенник Сергей Березин.