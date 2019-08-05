Скончался автор легендарного шлягера Снег кружится

Сергей Березин / Бийск Дэйли

В РФ на 82-м году жизни умер легендарный советский музыкант и композитор-песенник Сергей Березин.

Такая информация была опубликована на Instagram-страницы поэтессы Ларисы Рубальской (авторки хитов "Напрасные слова" и "Угонщица").

"Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля "Пламя". Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — написала она.

Причина смерти Березина пока неизвестно. Он начинал карьеру один из музыкантов в популярнейшем коллективе "Самоцветы", которым руководил Юрий Маликов (отец Дмитрия Маликова). В 1975-м Березин создал свою группу Пламя, для которой и сочинил хиты "Снег кружится", "Всюду только ты", "Осень", "Может, я тебя выдумал" и "Золотые шары".

Напомним, ранее в Москве скончался барабанщик / перкуссионист легендарного рок-коллектива Машина Времени Сергей Остроумов.