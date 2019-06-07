Умер легендарный американский музыкант

Доктор Джон танцует за кулисами со своей группой в Лондоне 3 июля 1973 года / Getty Images

6 июня в США от сердечного приступа скончался шестикратный лауреат премии Грэмми, известный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший с творческим псевдонимом Доктор Джон - Dr. John.

На момент смерти легендарному американскому музыканту было 78 лет.

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан",- сказано в сообщении на его Facebook-странице.

В оставленной родственниками публикации отмечается, что музыкант скончался из-за сердечного приступа. Также близкие артиста призывают уважать его частную жизнь.

Творчество Доктора Джона не было ограничено какими-либо рамками, а потому представляло собой нечто совершенно неординарное. Смесь психодел-рока с фанком и даже вуду-мистицизмом до сих пор завораживает десятки тысяч меломанов по всему миру.

Самым популярным его творением стала пластинка Gris-Gris, которую до сих пор его поклонники считают лучшей за счет невероятной жанровой смеси.

Напомним, ранее сообщалось, в США в возрасте 59 лет умер звезда Глухаря и Санта-Барбары - советский и российский актер Александр Кузнецов.