Умер легендарный американский музыкант

7 июня 2019, 11:17

От сердечного приступа умер член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy.

Доктор Джон танцует за кулисами со своей группой в Лондоне 3 июля 1973 года
Доктор Джон танцует за кулисами со своей группой в Лондоне 3 июля 1973 года / Getty Images

6 июня в США от сердечного приступа скончался шестикратный лауреат премии Грэмми, известный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший с творческим псевдонимом Доктор Джон - Dr. John.

На момент смерти легендарному американскому музыканту было 78 лет.

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан",- сказано в сообщении на его Facebook-странице.

В оставленной родственниками публикации отмечается, что музыкант скончался из-за сердечного приступа. Также близкие артиста призывают уважать его частную жизнь.

Творчество Доктора Джона не было ограничено какими-либо рамками, а потому представляло собой нечто совершенно неординарное. Смесь психодел-рока с фанком и даже вуду-мистицизмом до сих пор завораживает десятки тысяч меломанов по всему миру.

Самым популярным его творением стала пластинка Gris-Gris, которую до сих пор его поклонники считают лучшей за счет невероятной жанровой смеси.

Напомним, ранее сообщалось,  в США в возрасте 59 лет умер звезда Глухаря и Санта-Барбары - советский и российский актер Александр Кузнецов.

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