Помпео жестко распек Турцию из-за Сирии и пригрозил военной силой

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео в весьма прямолинейном и угрожающем тоне высказался в адрес Турции, проводящей ныне военную операцию в Сирии.

По словам главы Госдепа заявил о том, что президент США Дональд Трамп готов использовать армейские силы против Турции - "если это будет необходимо". Соответствующее сообщение опубликовали журналисты американского телеканала CNBC.

"Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент Трамп полностью готов их предпринять", - заявил Помпео.

Напомним, ранее Дональд Трамп рассказал, как США с помощью "жестокой любви" сумела договориться с Турцией о прекращении огня в Сирии.