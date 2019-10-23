Для приезжих и богатых: оккупанты придумали новый план спасения Крыма

Сергей Аксенов / censoru.net

Крымские оккупанты придумали новый сценарий спасения аннексированного Российской Федерацией острова. В этот раз в Крыму решили развивать игорный бизнес.

По словам так называемого главы острова Сергей Аксенова, для реализации этого проекта выбрали поселок Кацивели. При этом он уверен, что игорная зона якобы привлечет туристов, потому что все азартные игры ориентированы на приезжих о богатых людей

"Инвесторы могут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов", - цитирует кремлевского приспешника ТАСС.

Кроме того, коллаборант Аксенов утверждает, что российскому правительству уже направили необходимые документы и все решения будут приняты в течении ноября. Также он не считает, что санкции могут помешать игорному бизнесу.

Напомним, что ранее приспешник крымских оккупантов Сергей Аксенов заявил о желании и готовности восстановить железнодорожное сообщение с Украиной.