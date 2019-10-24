Болгарский грузовик привез в Британию 39 трупов

В Британии обнаружили грузовик с трупами / Фото: Reuters

В Британии полиция графства Эссекс обнаружила грузовой автомобиль с 39 трупами, который предположительно мог прибыть из Болгарии.

Как сообщает Радио Sputnik, брошенный грузовик был обнаружен ночью в индустриальном парке в городе Грейс в Эссексе.

В кузове правоохранители обнаружили бездыханные тела 38 взрослых и одного несовершеннолетнего.

"Мы находимся в процессе идентификации личностей погибших, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом", – заявил старший офицер полиции Эссекса Эндрю Маринер.

По информации правоохранителей, по подозрению в совершении преступления уже задержан предполагаемый водитель грузовика – 25-летний житель Северной Ирландии. Подозреваемый прибыл в страну через портовый город Холихэд, соединяющий Британию с Ирландией.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател отметила, что она "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". Дипломат потребовала от полиции скорейшего расследования жуткого трагического инцидента.

Напомним, 21 октября около четырех вечера в селе Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в результате авиакрушения на вертолете погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.