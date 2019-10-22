Крушение вертолета на Полтавщине: появились ужасные детали гибели бывшего министра Кутового

Тело Тараса Кутового доставили на экспертизу / УНИАН

Тело экс-министра агрополитики Украины Тараса Кутового, который 21 октября погиб в авиакатастрофе пол Полтавой, доставили в Лубны на судмедэкспертизу.

В полиции сказали, что труп частично обгорел. Кроме того, часть головы пилота счесана.

Правоохранители также отметили, что сегодня на место трагедии прибудут авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию района.

Отметим, ранее на место аварии прибыли сотрудники полиции и ГСЧС, они установили, что рухнул вертолет Робинсон-44, в результате чего погиб один человек.

Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Отметим, Тарас Кутовой родился в 1976 году, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года занимал должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте такжеВертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели КутовогоНапомним, ранее появились жуткие детали крушения вертолета с экс-министром аграрной политики. Фото без цензуры с места событий выложил на своей странице в Facebook выложил блогер Александр Тахтай. На снимках видно, что тело погибшего политика покрыто землей, его одежда на плече порвана и обуглена, а его череп проломлен и виднеется зияющая рана.