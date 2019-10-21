Проломленная голова: появились жуткие детали крушения вертолета с экс-министром аграрной политики

21 октября около четырех вечера в селе Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в результате авиакрушения на вертолете погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Фото без цензуры с места событий выложил на своей странице в Facebook выложил блогер Александр Тахтай.

На снимках видно, что тело погибшего политика покрыто землей, его одежда на плече порвана и обуглена, а его череп проломлен и виднеется зияющая рана.

Начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в комментарии Униану рассказал подробности крушения вертолета с Кутовым на борту.

"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Тарас Кутовой родился в 1976 году, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года занимал должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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