Подвели трусы: стало известно, как США вычислили и убили главаря ИГИЛ

Аль-Багдади / https://eadaily.com/

Крайне необходимую роль в ликвидации главаря группировки Исламское государства (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади сыграл агент курдов, которому внедрился удалось, внедрясь к террористам.предоставил США подробный план его убежища.

Соответствующую информацию озвучил главком Сирийских демократических сил Мазлум Абди в интервью телеканалу NBC. Более того, по его словам, информатор сумел выкрасть несколько пар трусов аль-Багдади и передать американским спецслужбам образец его крови.

После этого в США и установили достоверно личность аль-Багдади и его местонахождение. Это и позволило развернуть операцию по уничтожению главаря ИГИЛ в полную силу.

Напомним, ранее гибель главаря ИГИЛ подтвердил президент США Дональд Трамп с фразой "сдох как собака".