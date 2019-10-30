Из разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York Times

Трамп Зеленский / Фото: president.gov.ua

Полковник Александр Виндмен, главный эксперт Совета национальной безопасности США по вопросам Украины, выступая перед следователями Палаты представителей в деле об импичменте Дональда Трампа, заявил о том, что из стенограммы разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского были вырезаны важные фразы.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание New York Times со ссылкой на собственные информированные источники. Полковник Виндмен, помимо прочего, заявил о том, что из текста исключили предположение Трампа - мол, у Украины есть записи, на которых бывший вице-президент Джо Байден обсуждает украинскую коррупцию.

Кроме того, из текста чкобы удалены эпизоды, в которых президент Зеленский откровенно вспоминал о компании Burisma, на которую работал Хантер Байден (отпрыск Джо).

По мнению американских журналистов очень вероятно заставят следователей ставить новые вопросы о том, как чиновники обращаются с телефонными разговорами президента включительно с внесением изменений в стенограмму и принятием решений перенести текст на засекреченный сервер.

Напомним, ранее Дональд Трамп оговорился и публично назвал Владимира Зеленского президентом России.



