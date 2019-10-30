Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли скандальные подробности

Александр Виндман дал показания в Конгрессе / Фото Erin Schaff/The New York Times

Директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александр Виндман, который первым из чиновников Белого дома дал показания в Конгрессе относительно июльского разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, заявил, что в стенограмме разговора президентов отсутствуют отдельные фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена.

По словам Виндмана, он пытался, но не смог добавить некоторые пропущенные фразы в запись, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с показаниями чиновника перед Палатой представителей.

По данным издания, два исправления, которые не были внесены, касались утверждения Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер. Тезис о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Показания полковника Александра Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов, пишет The Times. Однако упущенные фразы принципиально не меняют понимание жалобы, которую подал обличитель нюансов разговора Трампа и Зеленского. Также издание уточняет, что решение адвокатов Белого дома быстро заблокировать стенограмму подорвало нормальный процесс обращения с такими документами.

Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы Белого дома. Дональда Трампа обвиняют в том, что он склонял своего украинского коллегу открыть дело в отношении сына своего возможного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. Сам Байден-старший публично открестился от скандала с сыном Хантером и Burisma в Украине.