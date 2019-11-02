Перец с челкой Трампа: американцы в шоке от меню на борту самолета президента США

Фаршированный перец в виде Трампа наделал шума в Сети / скриншот

Журналистов на борту самолета президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа угощали фаршированным болгарским перцем, который визуально похож на главу Белого дома.

Отметим, рейс состоялся в Хэллоуин, и повар при приготовлении угощения обратил на этот факт внимание.

Журналистка CNN Мишель Косински опубликовала в "Твиттере" снимки блюд, которыми угощали сотрудников СМИ на борту самолёта Дональда Трампа.

Пользователи Сети не в восторге от еды, и заявили о сходстве фаршированного перца с самим президентом США.

"Очень мило, они подали тыквенные перцы очень вдохновляюще" "Выглядит, как замороженный мутант", "Ноль шансов, что Трамп съест это", "Какой маньяк фарширует перец, а потом его не готовит", - пишут пользователи Сети.

Добавим, что фотография перца с борта самолета Трампа стала вирусной, и в сети появилось масса мэмов.

Читайте также"Сдох как собака": Трамп подтвердил гибель главаря ИГИЛНапомним, ранее президент США Дональд Трамп пожаловался главе Apple Тиму Куку, что прежние модели iPhone — с кнопкой "домой" — были лучше.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!", — написал Трамп на своей странице в Твиттер. Старик объясняет технологии Тима Яблока.

Отметим, в новых моделях iPhone нет кнопки "домой", весь фасад занимает экран. Последним смартфоном Apple с такой кнопкой был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.