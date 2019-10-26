"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone

Дональд Трамп пожаловался Тиму Куку на iPhone / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп, который ранее угодил в публичный конфуз с переводом, пожаловался главе Apple Тиму Куку, что прежние модели iPhone — с кнопкой "домой" — были лучше.

"Тиму: кнопка на iPhone была гораздо лучше, чем смахивание!", — написал Трамп на своей странице в Твиттер. Старик объясняет технологии Тима Яблока.

Отметим, в новых моделях iPhone нет кнопки "домой", весь фасад занимает экран. Последним смартфоном Apple с такой кнопкой был iPhone 8, представленный осенью 2017 года.

Добавим, что этим публичным посланием к главе Apple Трамп косвенно подтвердил, что пользуется iPhone.

К слову, Трамп неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов за то, что он пользуется личным телефоном, поскольку это может позволить иностранным спецслужбам прослушивать звонки лидера США.

Отметим, в комментариях под сообщением Трампа пользователи Сети оставили тьму комментариев.

"Так что теперь каждый разведчик знает, какую модель и марку телефона он использует", - высказалась некая Эмили.

"Я уверен, что крошечный большой палец Трампа любил эту кнопку. Идеально подходит", - добавил некий Ахмед Баба.

"Старик объясняет технологии Тима Яблока", - добавил пользователь Сети.

Читайте также"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаровНапомним, ранее американский президент Дональд Трамп публично спутал фамилию руководителя Пентагона (Министерства обороны США) Марка Эспера, назвав его Эсперанто.

Глава Белого дома сделал ошибку в твите, но вскоре, довольно оперативно его удалил.