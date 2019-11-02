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В России завели дело из-за общения гея с детьми

2 ноября 2019, 22:14

В видео на YouTube дети общаются с геем, но в постановлении о возбуждении дела следователи беседу приравняли к сексуальному насилию.

следственный комитет россии
Следственный комитет России завел уголовное дело из-за видео на YouTube / sledcom.ru

В России следственный комитет открыл по итогам проверки опубликованного на YouTube видео, в котором дети задают вопросы гею, уголовное дело по статье Насильственные действия сексуального характера.

Следователи считают, что на интернет-ресурсе были размещены видеоролики, в которых малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы, говорится на официальном сайте ведомства.

Они допросили организатора видеосъемки, а также устанавливают круг потерпевших и проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается

Ранее о том, что из-за вышедшего на YouTube-канале Real Talk ролика заведено уголовное дело, заявила в своем Telegram-канале координатор правозащитной организации Валентина Дехтяренко.

Она рассказала, что всех участников съемок вызывали в полицию, в том числе родителей детей, которые принимали участие в съемках.

"Мамы как минимум двоих детей рассказали, что сотрудники полиции угрожали лишением родительских прав, а домой к ним приходили органы опеки. Хотя сами родители не имеют никаких претензий к съемкам. Есть версия, что кто-то из родителей под давлением все же дал показания, которые могли лечь в основу дела. В постановлении о возбуждении дела говорится, что интервью было направлено "на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших" и прочий бред", - отметила Дехтяренко.

В постановлении дела говорится, что подозреваемые сняли ролик, "имея умысел на совершение развратных действий в отношении неопределенного круга малолетних лиц" и с участием несовершеннолетних "проводили беседы на различные темы развратного характера, направленные на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на пробуждение у них интереса к сексуальным отношениям".

Ранее в России застрелили влиятельного силовика.

дети YouTube гей Следственный комитет РФ
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