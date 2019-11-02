В России застрелили влиятельного силовика

Ибрагим Эльджаркиев был убит в Москве / lenta.ru

В Москве вечером 2 ноября был убит начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

Стрельба произошла у дома 2/1 на улице Академика Анохина, вместе с Эльджаркиевым расстреляли и его брата, передает ТАСС.

По предварительным данным, после покушения преступники скрылись на автомобиле BMW X7, который позже бросили на проспекте Вернадского.

Московская полиция ввела планы Перехват и Вулкан и возбудила уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

В Москву Ибрагим Элджеркиев приехал несколько дней назад на учебу в РАНХиГС. По словам источников в МВД Ингушетии, с начала этого года Элджеркиев находился под госзащитой.

Главу ЦПЭ Ингушетии стали усиленно охранять после предыдущего покушения, совершенного в январе 2019 года. То покушение произошло всего спустя неделю после убийства правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева.

Ранее в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду.