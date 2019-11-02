В России застрелили влиятельного силовика

В январе 2019 года на него уже совершали покушение.
В Москве вечером 2 ноября был убит начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
Стрельба произошла у дома 2/1 на улице Академика Анохина, вместе с Эльджаркиевым расстреляли и его брата, передает ТАСС.
По предварительным данным, после покушения преступники скрылись на автомобиле BMW X7, который позже бросили на проспекте Вернадского.
Московская полиция ввела планы Перехват и Вулкан и возбудила уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
В Москву Ибрагим Элджеркиев приехал несколько дней назад на учебу в РАНХиГС. По словам источников в МВД Ингушетии, с начала этого года Элджеркиев находился под госзащитой.
Главу ЦПЭ Ингушетии стали усиленно охранять после предыдущего покушения, совершенного в январе 2019 года. То покушение произошло всего спустя неделю после убийства правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева.
Ранее в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду.