Закатали в бетон: в России произошел жуткий инцидент

Труп закатали в бетон / bryansktoday

В российском городе Брянск произошел жуткий инцидент. Трое мужчин убили местного жителя и закатали его труп в бетон.

По данным местного Следственного комитета, погибшему на момент смерти было 57 лет. Родственники мужчины обратились в полицию из-за его длительного отсутствия.

"Сотрудники УМВД и СК установили обстоятельства произошедшего. Тело пропавшего обнаружили в гараже на улице Урицкого в Брянске. Труп спрятали под бетонным полом", – сообщает местное издание Брянск Today.

Правоохранители уже задержали подозреваемых, двое из них уже были ранее судимы. В домах задержанных провели обыски и изъяли три винтовки времен Второй мировой войны, три обреза, стартовый пистолет, четыре сабли, шпагу и семь штык-ножей.

По факту жестокого убийства 57-летнего мужчины открыто уголовное производство.

Напомним, что ранее в одном из сел Беляевского района Одесской области несовершеннолетний случайно застрелил из охотничьего ружья своего деда 15-летнего знакомого.