"Заставили голоса в голове": в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду

Денис Поздеев, по некоторым данным, стоит на учете в наркологической лечебнице.
В одном их детских садов российского Нарьян-Мара произошло жуткое убийство 9-летнего мальчика. Во время "тихого часа" его зарезал ножом 36-летний местный житель Денис Поздеев.
Неадеквата пустил на территорию садика Сказка охранник, который принял Поздеева за одного из родителей. Убийца поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу, когда дети уже спали. С ножом в руке он подошел к одному из мальчиков и ударил его в горло. Ребенок скончался на месте происшествия.
Поздеева задержали. При этом убийца вел себя неадекватно. Правоохранители рассказывают, что он начал читать заклинание про вечную жизнь. Позже подозреваемый рассказал, что совершить убийство его заставили голоса в голове, сообщает портал MK.RU.
"Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось", - сказал Поздеев, который, по некоторым данным, стоит на учете в наркологической лечебнице.
Как сообщают росСМИ, задержанный за убийство ребенка в детском саду Сказка этой осенью пытался покончить с собой на фоне злоупотребления алкоголем. После этого Поздеев попал в психиатрическую больницу. Друзья утверждают, что не замечали за мужчиной никакой агрессии, в том числе и в отношении детей. Кроме того, Поздеев якобы никогда не любил читать, эзотерикой тоже никогда не увлекался.
Мать погибшего мальчика говорит, что никогда раньше не слышала о личности убийцы и нигде с ним не пересекалась.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Напомним, в Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко. Официальная версия правоохранителей - несчастный случай. Однако, родители подростка уверены, что Дениса жестоко убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.