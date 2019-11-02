"Заставили голоса в голове": в России мужчина зарезал ребенка во время "тихого часа" в детсаду

В убийстве ребенка подозревают Дениса Поздеева / скриншот

В одном их детских садов российского Нарьян-Мара произошло жуткое убийство 9-летнего мальчика. Во время "тихого часа" его зарезал ножом 36-летний местный житель Денис Поздеев.

Неадеквата пустил на территорию садика Сказка охранник, который принял Поздеева за одного из родителей. Убийца поднялся на второй этаж и зашел в шестую подготовительную группу, когда дети уже спали. С ножом в руке он подошел к одному из мальчиков и ударил его в горло. Ребенок скончался на месте происшествия.

Семья убитого мальчика / Фото MK.RU

Поздеева задержали. При этом убийца вел себя неадекватно. Правоохранители рассказывают, что он начал читать заклинание про вечную жизнь. Позже подозреваемый рассказал, что совершить убийство его заставили голоса в голове, сообщает портал MK.RU.

"Там надо было убить ребенка. Маленького ребенка. Чтобы заклинание сбылось", - сказал Поздеев, который, по некоторым данным, стоит на учете в наркологической лечебнице.

Как сообщают росСМИ, задержанный за убийство ребенка в детском саду Сказка этой осенью пытался покончить с собой на фоне злоупотребления алкоголем. После этого Поздеев попал в психиатрическую больницу. Друзья утверждают, что не замечали за мужчиной никакой агрессии, в том числе и в отношении детей. Кроме того, Поздеев якобы никогда не любил читать, эзотерикой тоже никогда не увлекался.

Мать погибшего мальчика говорит, что никогда раньше не слышала о личности убийцы и нигде с ним не пересекалась.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Напомним, в Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко. Официальная версия правоохранителей - несчастный случай. Однако, родители подростка уверены, что Дениса жестоко убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.