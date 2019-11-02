В России взорвался танкер Залив Америка, есть жертвы: названа возможная причина

В результате взрыва на танкере Залив Америка погибли три человека / Скриншот с nayada.biz

В Российской Федерации у берегов города Находка (Приморский край) произошел взрыв на нефтеналивном танкере компании Наяда - Залив Америка, погибли два члена экипажа, а еще один - пропал без вести.

По предварительным данным, взрыв на танкере не спровоцировал пожар, пишет ТАСС со ссылкой на сведения аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта выяснили, что третий член экипажа тоже погиб - утонул на глазах у коллег, его тело ищут.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что по версии следствия, на танкере Залив Америка "рванула" газовоздушная смесь.

В ведомстве уточнили, что взрыв на танкере произошел в субботу утром, 2 ноября, у мыса Астафьева. В аварийно-спасательном подразделении порта находка сообщили, что на судне находились девять членов экипажа. После инцидента к танкеру отправили два спасательных буксира.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что после взрыва на танкере не было разлива нефтепродуктов. После взрыва начато дело по ч. 3 ст. 263 российского уголовного кодекса - нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Напомним, в январе в Керченском проливе возле берегов подконтрольного России Крыма загорелись два судна, которые шли под флагами Танзании. Сначала появилась информация об 11 жертвах, а потом - о 10.