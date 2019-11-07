Экс-госсекретарь США рассказал, как победить Россию в холодной войне

Чтобы повторить успех, нужно делать то же, что и в прошлый раз, уверен Джеймс Бейкер.
Бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг.) Джеймс Бейкер считает, что отношения между США и Россией снова оказались на уровне тех, что были между Штатами и СССР после окончания Второй мировой войны, то есть страны пребывают в состоянии новой "холодной войны".
"Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая", - цитирует Бейкера Голос Америки.
Также он высказал свое мнение, как победить Россию в "холодной войне".
"Я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.
По его словам, для победы над РФ нужна "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".
Читайте такжеКто победит в новой Холодной войне?
Напомним, ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оценил нынешние отношения между Россией и странами Запада. По его мнению, их можно характеризовать фразой "охлажденная война".