Экс-госсекретарь США рассказал, как победить Россию в холодной войне

Джеймс Бейкер высказался об отношениях России и США / Фото Reuters

Бывший государственный секретарь США (1989-1992 гг.) Джеймс Бейкер считает, что отношения между США и Россией снова оказались на уровне тех, что были между Штатами и СССР после окончания Второй мировой войны, то есть страны пребывают в состоянии новой "холодной войны".

"Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая", - цитирует Бейкера Голос Америки.

Также он высказал свое мнение, как победить Россию в "холодной войне".

"Я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.

По его словам, для победы над РФ нужна "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

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Напомним, ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачев оценил нынешние отношения между Россией и странами Запада. По его мнению, их можно характеризовать фразой "охлажденная война".