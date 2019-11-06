"Смертный приговор": появились новые детали гибели украинца-школьника в Китае

Иван Лю / facebook.com/volodymyr.boiko1965

Следствие по делу о гибели в Китае 13-ленего украинца до сих пор не завершено. Доказать вину учителя в трагедии крайне сложно из-за отсутствия в законодательстве КНР соответствующей статьи.

Мать погибшего мальчика Елена Артеменко сообщила, что в законодательстве Китая не предусмотрена статья "Доведение до самоубийства".

"Один из офицеров полиции сказал нам: "Вы понимаете, что вы подписали ребенку смертный приговор, когда пожаловались на учителя директору?" – рассказала мама Ивана Лю в интервью изданию LB.ua.

При этом Генеральный Консул Украины в Шанхае Дмитрий Пономаренко заверил, что консульская служба сопровождает дело с момента трагедии. 27 сентября Генконсульство Украины приняло участие во встрече родных погибшего мальчика с представителями правоохранительных органов, администрации школы и руководства департамента образования Шанхай.

Позже родным Ивана Лю заявили, что в школе никто не виноват, а такие случаи происходят по 3-4 раза в год. По словам директора, самоубийство ребенка является проблемой родителей.

"Дополнительно 15 октября Посольство Украины в КНР провело встречи в центральных аппаратах МИД Китая и Министерства общественной безопасности КНР, вручив соответствующие ноты с просьбой дополнительно и тщательно расследовать обстоятельства самоубийства гражданина Украины", – отметил консул.

Напомним, что ранее тетя погибшего мальчика рассказала, что учитель Вани Лю был приверженцем нацистской идеологии, мальчика открыто обзывал "другим" и считал, что украинцу в Китае не место.