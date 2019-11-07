Появился пуленепробиваемый унитаз, на который ушло 40 тыс. бриллиантов / НикВести

Золотой унитаз с пуленепробиваемым стульчаком выставили на продажу в Китае.

Дополнительная изюминка сего "произведения искусства" – инкрустация 40 815 бриллиантами. По их количеству данная модель побила рекорд Гиннесса.

Цена бриллиантового пуленепробиваемого туалета – 1,2 млн долларов (почти 29,5 млн грн по нынешнему курсу).

На создание унитаза у 10 рабочих ушло несколько месяцев. Автором изделия выступил бренд Coronet, принадлежащий гонконгской ювелирной компании Aaron Shum.

Ранее в Британии из дома Черчилля украли золотой унитаз. Стоимость того произведения искусства составляет миллион долларов.