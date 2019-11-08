"Полезный идиот Кремля": в Польше распекли Макрона за позерство

В Польше распекли Макрона за позерство / Reuters

После того, как глава Франции Эммануэль Макрон провозгласил про "смерть мозга" НАТО – в Польше французского лидера нарекли "позером" и "полезным идиотом Кремля".

По мнению журналиста издания Wpost Якуба Мельника, Макрон не собирается никому помогать. Самой же Франции ничего не угрожает, ведь находится далеко от России.

"Он сам не собирается никому помогать, ведь Франции не угрожает военное нападение. Между тем для восточного фланга Альянса – то есть для Польши, Латвии, Литвы, Эстонии или Румынии – такая угроза вполне реальна", – отмечается в статье, перевод которой публикует ИноСМИ.

Читайте такжеГармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугаютПо мнению Мельника, Макрон ведет себя, "словно позер, которому не удается играть в международной политике такую важную роль, какую ему бы хотелось".

"Раньше глупости по заказу Кремля производили полезные идиоты. Возможно, Макрон, которому, по всей видимости, гораздо больше нравится полковник Путин, чем грубый янки Трамп, считает делом чести культивирование этой известной и любимой во Франции традиции", – резюмировал автор статьи.

Напомним, после слов Макрона о "смерти мозга НАТО" с заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Североатлантический альянс может потерять свою значимость.

Также Столтенберг и Меркель ответили Макрону на "смерть мозга НАТО". Французского лидера обвинили в использовании резких слов.