В Москве мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна

Семья на первый взгляд выглядела благополучной/ Фото росСМИ

В столице России произошло жуткое ЧП. По улице Чичерина из окна на девятом этаже жилого дома выбросилась мать с двумя детьми. Одному малышу исполнился год, второму – три года.

В результате трагедии один ребенок выжил. Он находится в тяжелом состоянии. Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перед тем как выброситься из окна, женщина позвонила в скорую. Она сказала, что ее ребенок заболел и ему очень плохо. Но, когда врачи приехали на место, дверь никто не открыл.

36-летняя Людмила Соколова жила с мужем. Сейчас мужчину разыскивают. Сообщается, что семья выглядела благополучной.

Напомним, в Киеве ученица 173-й школы выпрыгнула из окна. Причиной такого поступка девочки могла стать травля из-за цвета кожи - школьницу обзывали "обезьяной". На данный момент Ангелина находится в Охматдете, ее состояние врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что пока рано делать какие-то прогнозы о выздоровлении.