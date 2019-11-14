"Спокойный наркоман": известны подробности перестрелки в колледже Благовещенска

Данил Засорин стрелял из своего ружья Иж-81 12-го калибра / Фото Baza

Появились новые подробности трагедии, которая произошла в строительном колледже российского Благовещенска. Студентом, который открыл стрельбу, оказался Данил Засорин. По словам одногруппников, парень был спокойным и тихим.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Копы, приехав на место инцидента, увидели молодого человека с ружьем, который находился на втором этаже учебного заведения. Парень несколько раз выстрелил в сторону инспекторов ДПС. Они открыли ответный огонь.

Полицейским удалось заблокировать молодого человека в одной из аудиторий. Таким образом, студентам и преподавателям удалось выйти из здания.

Стрелял парень из своего ружья Иж-81 12-го калибра, сообщает Telegram-канал Baza. Приобрел он его в августе, а за несколько месяцев до того получил разрешение на ношение оружия.

В сети появилось фото стрелка.

Известно, что Данил рос без родного отца, но семья была полной и благополучной. У парня были отчим, мать и младший брат. Одногруппники говорят, что парень сидел на первой парте и никогда "не высовывался". Также знакомые называли Данила "спокойным наркоманом". Купив ружье, Данил сказал, что увлекся охотой, однако ни разу не выезжал на нее.

Напомним, утром 14 ноября в российском Благовещенске один из учащихся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу, а позже покончил жизнь самоубийством. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок. Кроме того, еще трое людей получили ранения - двое подростков и один мужчина.