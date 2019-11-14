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"Мамочки, как страшно!": в России ученик техникума расстрелял сокурсников

14 ноября 2019, 07:34

Погибли два человека, в том числе и стрелок. Кроме того, еще трое людей получили ранения.

Стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября / скриншот

Утром 14 ноября в российском Благовещенске один из учащихся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства  устроил стрельбу, а позже покончил жизнь самоубийством.

Сначала росСМИ сообщали об одной жертве перестрелки. Позже в УМВД уточнили, что погибли два человека, в том числе и нападавший. Кроме того, еще трое людей получили ранения - двое подростков и один мужчина. Сообщается также, что стрелок оказал сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским.

По данным журналистов, ученик открыл стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он совершил пять выстрелов.

В Сети появилось  видео с места стрельбы в колледже Благовещенска.  

Женщина, которая работает рядом с техникумом рассказала о первых минутах после стрельбы в учебном заведении.

"Такая, ребята, у нас тут обстановка. Мамочки, как страшно! Сейчас на носилках выносить детей будут, кто тяжелый", – отметила она.  она.

"У меня на работе в магазине здесь спрятали девчонку, совсем молоденькую учительницу, которую он выкинул с кабинета, в котором он первый раз выстрелил. Я в шоке! Охранник пропустил его, просто пропустил", – добавила женщина.

Территория колледжа оцеплена. Мэрия Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений.

Напомним, в метро Харькова на станции Научная 12 ноября полицейский открыл стрельбу. В результате инцидента пострадавших нет, так как на станции никого не было. Правоохранители в Харькове задержали 22-летнего капрала полиции. Отмечается, что у задержанного при себе были наркотики.

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