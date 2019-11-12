"На сутках был": появились шокирующие детали стрельбы в метро Харькова

Стрельба в Харькове / Фото Telegram-канал Типичный Харьков

Правоохранители в Харькове задержали 22-летнего капрала полиции из-за стрельбы. Отмечается, что у задержанного при себе были наркотики.

По данным издания Newsroom, полицейский стрелял из табельного оружия. Кроме того, при попытке бойцов подразделения ТОР задержат разбушевавшегося полицейского гон открыл огонь и по коллегам. Перед приездом правоохранителей задержанный пытался спрятаться в служебном помещении работников метро.

В Сети обнародовали видео, на котором задержанный рассказывает, что он такой же сотрудник правоохранительных органов, как и спецназовцы: "Пацаны, я не думал, что вы реальные сотрудники. Я не наркоман, я ничего не употреблял. Я такой же сотрудник, как и вы, я на сутках был".

В то же время сообщается, что при осмотре у 22-летнего полицейского обнаружили неизвестное вещество, предположительно психотропный наркотик.

Напомним, что в метро Харькова на станции Научная полицейский открыл стрельбу, в результате инцидента пострадавших нет, так как на станции никого не было.