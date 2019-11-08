В Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в маркете: двое пострадавших

В харьковском маркете 14-летний парень устроил стрельбу / SKELET-info

В среду вечером, 6 ноября, в Основянском районе Харькова в одном из супермаркетов между посетителями завязалась ссора и произошла стрельба - 14-летний парень открыл огонь из пистолета, пострадали два человека.

По предварительным данным, злоумышленник стрелял из пневматического пистолета, сообщили в Главном управлении Нацполиции.

В результате стрельбы получили телесные повреждения 39-летняя женщина и ее 19-летний сын, пострадавшие госпитализированы.

Личность стрелка уже установлена. Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Харькове в конце октября злоумышленники открыли огонь по мужчинам, один из раненых умер. Позже появилась информация, что ранен Георгий Исаков - бывший член Оплота. Потом СМИ писали, что один из возможных стрелков покончил с собой.