"Был под чем-то": в Харькове 22-летний коп устроил стрельбу в метро

Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило стрелка / Фото Telegram-канал Типичный Харьков

В метро Харькова на станции Научная произошло ЧП. Во вторник, 12 ноября, полицейский открыл стрельбу. В результате инцидента пострадавших нет, так как на станции никого не было.

Стрельбу устроил около 3:50 22-летний капрал полиции, который являлся сотрудником отделения в метро. По данным очевидцев, полицейский "был под чем-то". Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило стрелка, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.

Станция метро Научная не работала с 5:30 до 7 часов утра из-за следственных действий полиции.

След от выстрела на стене / Фото Telegram-канал Типичный Харьков

Напомним, в Харькове две девушки устроили жестокую драку прямо на улице, при этом очевидцы зафиксировали столкновение на видео. Драка разгорелась из-за симпатии к одному из парней. Соперницы хватали друг друга за волосы, наносили удары руками и ногами, а в пылу борьбы рухнули на землю.